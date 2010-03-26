У БЮТ пропонують команді Януковича «рухатися наміченим шляхом»

Сьогодні необхідно продовжувати початі раніше економічні реформи для покращення бізнес-клімату в країні. Про це заявила голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА сьогодні на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «за останні кілька років було закладено фундамент покращення бізнес-клімату, зокрема, й фундамент дерегуляційоної системи, дозвільної реформи на законодавчому рівні... І якщо політики говоритимуть про підтримку, в першу чергу, економічного розвитку Україні, про проведення серйозних реформ, які здійснюються за півроку-рік, два роки, і не є мильними бульбашками, то потрібно боротися не за пальму першості, що все нове – це добре забуте старе, а брати ті почини, ті рішення, які були прийняті і імплементувати їх в економічні реалії».

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, покращувати бізнес-клімат необхідно послідовно, використовуючи напрацювання, які були зроблені раніше, а не починати все наново. Багато рішень, такі як принцип мовчазної згоди чи мораторій на проведення перевірок, вже ухвалено. «В принципі, Україна жила кілька років, коли не було спадкоємності економічних реформ, незалежно від політичної приналежності... Рухатися потрібно наміченим шляхом, фундаментом реформування, який вже закладено...», - вважає голова комітету промполітики.

Також вона зазначила, що наступного тижня чекає ухвалення закону, що вводить принцип державно-приватного партнерства, який не раз вже розглядався парламентом «і часто блокувався з політичних, а не економічних причин». «Інвестиційна привабливість має стати однією з основ розвитку України в період посткризи. Залежність економічних рішень від політичних не повинна зашкодити цьому розвитку», - вважає Н.КОРОЛЕВСКА.

За її словами, принцип, який було прийнято за спрощеною системою ще в 90-х роках, принцип мовчазної згоди, прийнятий в 2009 р., і принцип державно-приватного партнерства, який має бути прийнятий в 2010 р., - це ті основні кроки з покращення інвестиційного клімату в країні, які будуть фундаментом економічних реформ, діалогу і партнерства між бізнесом і владою, а не просто політичними заявами, не підтриманими економічними рішеннями.