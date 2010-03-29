Королевська: ідея про казино у багатих кримських готелях - не нова

Рішення про відкриття в Криму казино повинні приймати самі жителі регіону.

Про це в інтерв`ю каналу «1+1» заявила голова Комітету з промислової та регуляторної політики і підприємництва ВР Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи відповідні заяви.

За її словами, до відновлення діяльності казино в Україні необхідно повністю викоренити існуючий нелегальний гральний бізнес, а вже на другому етапі починати дискусію про те, в якому вигляді й у якому регіоні має існувати легальний гральний бізнес. При цьому рішення про відкриття казино на своїй території повинні приймати місцеві громади.

«У врегулюванні питання грального бізнесу в Україні слід бути послідовними, – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Спочатку потрібно повністю зачистити, викоренити існуючий нелегальний гральний бізнес. А вже другим етапом можна проводити дискусію – про те, в якій формі, в якому вигляді і в якому регіоні легальний гральний бізнес має існувати».

Вона підкреслила, що ідея про відкриття казино при багатих готелях у Криму не нова – вона вже неодноразово розглядалася Комітетом промполітики, й щодо неї навіть підготовлено низку законопроектів. Проте, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ініціатива щодо введення грального бізнесу на будь-яку територію має виходити не згори, а від місцевих громад.

«Я вважаю, що в жодного чиновника в нашій країні немає права сказати, що цей бізнес повинен бути в Криму, Одесі, Києві або в Донецькій області. За Конституцією, всі мають рівні права. Тому відповідальність за наслідки відкриття грального бізнесу на території, наприклад, Криму, може брати лише сам Крим: або шляхом проведення референдуму, або рішенням Верховної Ради Криму», - зазначила голова комітету промполітики. Вона вважає, що жителі регіонів повинні оцінити свій потенціал, свої інвестиційні можливості, покращення якості життя за рахунок можливого потоку інвестицій, прийти до позитивних висновків. І лише потім ця ініціатива вже може надходити до Верховної Ради України й розглядатися тут.

За словами Н. КОРОЛЕВСЬКОЇ, в усьому світі до питання регулювання грального бізнесу підходять дуже відповідально, розуміючи, що наслідки – як позитивні, так і негативні – позначаться, перш за все, на людях, які живуть на даній території. Приміром, у США лише за останні декілька років було проведено понад 20 референдумів на різних територіях, де населення приймало рішення з єдиного питання: бути гральному бізнесу на їхній території чи не бути.

У будь-якому випадку, при розгляді питання відкриття грального бізнесу, необхідно ухвалювати зважені рішення, обговоривши всі «за і проти». «Це повинна бути модель, у якій чітко працюватимуть захисні механізми. Проте про це можна буде говорити тоді, коли влада покаже, що вона спроможна боротися з нелегальним бізнесом», – резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня новий голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКІЙ заявив про намір прийняти закон, що дозволяє діяльність казино в готелях Криму, а також, можливо, в п`ятизіркових готелях великих міст України.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Цей закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.