СБУ затримала за хабар представника Нацради з телерадіомовлення

СБУ затримала за хабар представника Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Івано-Франківській області.

Про це сьогодні УНІАН повідомив керівник прес-центр Управління СБУ в Івано-Франківській області Марія РИМАР.

За її інформацією, посадовця було затримано 31 березня “на гарячому” при вимаганні та одержанні хабара. Він вимагав у суб’єкта телерадіоінформаційного простору області хабара у розмірі 7 тис. дол. за сприяння в одержанні ліцензії на право провадження інформаційної діяльності з використанням радіочастотного ресурсу України.

Зловмисника було затримано у центральній частині Івано-Франківська при одержанні ним першої частини хабара в сумі 24 тис. грн.

Прокуратурою області 31 березня за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання хабара у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням. За даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На даний час держслужбовця затримано відповідно до статті 115 КПК України, сказала М.РИМАР.