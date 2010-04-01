Журналістів до акредитації запрошує ДПА у м. Києві

З 6 до 16 квітня 2010 року ДПА у м. Києві запрошує журналістів та представників ЗМІ до акредитації на 2010 рік.

Надсилати заявки просять за зразком:

№ п. п. П.І.Б. журналіста (контактної особи) та керівника Повна назва ЗМІ E-mail, на який буде надходити інформація Телфакс редакції та контактної особи – журналіста (бажано мобільний) Адреса ЗМІ, періодичність виходу 1.

Прес центр Державної податкової адміністрації у м. Києві: 04116, Київ, вул. Шолуденко, 33/19, тел: 461-77-12, тел./факс 461-77-30 http://www.kyivsta.gov.ua, E-mail: pressdpa@kyivsta.gov.ua