Журналістів до акредитації запрошує ДПА у м. Києві

15:05, 01 квітня 2010
Суспільство
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З 6 до 16 квітня 2010 року ДПА у м. Києві запрошує журналістів та представників ЗМІ до акредитації на 2010 рік.

Надсилати заявки просять за зразком:

 

№ п. п.П.І.Б. журналіста (контактної особи) та керівникаПовна назва ЗМІE-mail, на який буде надходити інформаціяТелфакс редакції та контактної особи – журналіста (бажано мобільний)Адреса ЗМІ, періодичність виходу

 

1.     

Прес центр Державної податкової адміністрації у м. Києві:

04116, Київ, вул. Шолуденко, 33/19, тел: 461-77-12, тел./факс 461-77-30

http://www.kyivsta.gov.ua, E-mail: pressdpa@kyivsta.gov.ua

Консультаційний центр ДПА у м. Києві – 461-77-00

Телефон довіри ДПА у м. Києві – 461-77-35

 

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