Журналістів до акредитації запрошує ДПА у м. Києві
15:05, 01 квітня 2010Суспільство
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З 6 до 16 квітня 2010 року ДПА у м. Києві запрошує журналістів та представників ЗМІ до акредитації на 2010 рік.
Надсилати заявки просять за зразком:
|№ п. п.
|П.І.Б. журналіста (контактної особи) та керівника
|Повна назва ЗМІ
|E-mail, на який буде надходити інформація
|Телфакс редакції та контактної особи – журналіста (бажано мобільний)
|Адреса ЗМІ, періодичність виходу
|1.
Прес центр Державної податкової адміністрації у м. Києві: 04116, Київ, вул. Шолуденко, 33/19, тел: 461-77-12, тел./факс 461-77-30
04116, Київ, вул. Шолуденко, 33/19, тел: 461-77-12, тел./факс 461-77-30http://www.kyivsta.gov.ua, E-mail: pressdpa@kyivsta.gov.ua
Консультаційний центр ДПА у м. Києві – 461-77-00 Телефон довіри ДПА у м. Києві – 461-77-35
Телефон довіри ДПА у м. Києві – 461-77-35
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