Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього

Благодатний вогонь, який вважається одним з чудес православного християнства, зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.

Як передає кореспондент УНІАН з Єрусалиму, чудо сходження Благодатного вогню відбулося о 14-й годині за місцевим часом у присутності десятків тисяч паломників з усього світу.

Єрусалимський Патріарх передав Вогонь тим, хто перебував у Храмі, після чого Вогонь за лічені хвилини під загальний тріумф був поширений серед тих, хто чекав на вулиці. Благодатний Вогонь змогли одержати всі бажаючі - навіть ті, хто не потрапив до Храму Гробу Господнього.

Перші декілька хвилин він не обпікав - люди вмивалися ним, підносили до бороди, волосся – жодного випадку загоряння не було.

Очікується, що о 18.00 делегація Української православної церкви Московського патріархату прибуде з Благодатним вогнем до «Борисполя», звідки його доставлять на Великоднє богослужіння до всіх єпархій України.

Зустріч Благодатного вогню в столиці відбудеться о 19.00 на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври, де делегацію УПЦ зустріне Митрополит ВОЛОДИМИР.

Як повідомляв УНІАН, разом з Благодатним вогнем цього року до Києва прибуде і шанована у всьому світі святиня - Віфлеємська ікона Божої Матері ("Богородиця усміхнена") з печерного храму Різдва Христового у Віфлеємі – місця, де народився Христос.

У день Великодня, 4 квітня, о 16.00 урочистою хресною ходою з Благодатним вогнем святиню перенесуть до місця спорудження Свято-Воскресенського кафедрального собору (Залізничне шосе, 3, станція метро «Либідська»).

Довідка УНІАН. Благодатний вогонь лише раз на рік нез`ясовним чином спалахує в храмі Гробу Господнього саме напередодні православного Великодня. Перша згадка про це диво відноситься до IV століття нашої ери. Чудо "подається Господом" тільки за молитвами православного священика.

За словами Єрусалимського Патріарха ФЕОФІЛА, "церемонія є першою благою звісткою про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Цей досвід аналогічний тому, що людина відчуває, одержуючи Святе Причастя".

Цього року християни всього світу - православні, католики, протестанти – відзначають Великдень в один день - 4 квітня.