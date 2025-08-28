Російська нафтопереробка падає через ремонтні роботи та атаки українських дронів.

У вересні експорт російської нафти в Індію збільшиться. Росія знижує ціни, щоб продати більше "чорного золота", оскільки не може переробляти такі обсяги після атак українських дронів на нафтопереробні підприємства і станції.

Агентство Reuters пише, що Індія стала найбільшим покупцем російської нафти після введення західних санкцій через повномасштабне вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Без Індії Росії буде складно підтримувати експорт на нинішньому рівні, а це призведе до скорочення доходів від експорту нафти, які фінансують бюджет Кремля і війну Росії в Україні.

Джерела повідомили, що індійські НПЗ збільшать закупівлі російської нафти у вересні на 10-20% порівняно із серпнем, або на 150 000-300 000 барелів на день.

Наступного місяця Росія експортуватиме більше нафти, оскільки планові та позапланові простої нафтопереробних заводів скоротили її потужності з переробки сирої нафти в паливо. Останніми днями Україна атакувала 10 російських НПЗ, вивівши з ладу до 17% переробних потужностей країни.

За даними аналітиків Vortexa, у перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 млн барелів російської нафти на добу, що відповідає липню, але трохи нижче за середній показник за січень-червень, який становив 1,6 млн барелів на добу.

Президент США Дональд Трамп розкритикував Індію за закупівлю російської нафти. Таку думку підтримали не тільки Наварро, а й міністр фінансів Скотт Бессент, який звинуватив заможні сім'ї країни в спекуляції.

Також Bloomberg писав, що Індія образилася на мита Трампа і хоче активніше "дружити" з Росією. Зокрема міністр закордонних справ країни Субрахманьям Джайшанкар зазначив, що зростаюча глобальна невизначеність змушує країну знову звернути увагу на "надійних і стабільних партнерів".

27 серпня набули чинності збільшені вдвічі мита Трампа на товари з Індії через закупівлю російської нафти.

Варто зазначити, що, за даними відстеження танкерів, щотижневі поставки сирої нафти з російських портів до 24 серпня знизилися на 320 тисяч барелів на добу і впали до мінімуму за чотири тижні - 2,72 млн барелів на добу через зменшення завантажень у балтійському порту Усть-Луга.

