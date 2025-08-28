Він звинуватив їх у підтримці корупційних інтересів.

Командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді відреагував на заборону Угорщини в’їжджати в країну та, за заявами угорських політиків, Шенгенську зону. Назвавши автора заяви, угорського міністра, "танцюристом на кістках" в аудіозаяві він сказав, що не зважатиме на ці слова.

"Я – українець, і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм набриднете", - сказав він, використавши менш літературну мову.

Він додав, що угорські політики не можуть заборонити йому відвідувати країни Шенгенської зони, бо це не в їх компетенції: "Не беріть на себе більше, ніж можете потягнути. Дивний у вас гумор".

Також він висловився щодо угорських політиків, які захищають існування нафтопроводу "Дружба", по якому російська сировина потрапляє до Східної Європи. За словами Бровді, ці люди захищають корупційні інтереси, а не суверенітет своїх країн.

"Підтримуючи нафтопровід "Дружбу" ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною. Купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та "Шахедами" по мирним містам України", - сказав він.

Що відомо про заборону Угорщини на в’їзд командира ЗСУ

Як писав УНІАН, 28 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив про рішення закрити в’їзд до країни командира підрозділу ЗСУ, який відповідає за удари по нафтопроводу "Дружба". Він сказав, що такі наслідки чекатимуть кожного, хто загрожує суверенітету Угорщини.

На заяву відреагували в МЗС України. Глава міністерства Андрій Сибіга сказав, що Україна діятиме дзеркально. Він додав, що Угорщина нині знаходиться не на тому боці історії і міняє "трубу" на життя українських дітей.

Удари по "Дружбі"

Як відомо, у серпні Україна почала наносити удари безпілотниками по нафтопроводу "Дружба". Зокрема, 12 серпня ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції "Микільське" в Тамбовській області РФ. Через пожежу, що виникла, тимчасово зупиняли перекачування нафти.

22 серпня була вражена нафтопереробна станція в Унечі. Пожежу, яка мала негативні наслідки для роботи нафтопроводу, підтвердили супутникові знімки. Після удару нафтопровід зупиняли вдруге. Роботу нафтопроводу відновили 28 серпня.

