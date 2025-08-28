У WhatsApp з'явився ШІ, який вміє переписувати повідомлення: як це працює

Можна вибрати професійний стиль, гумористичний або просто попросити ШІ перефразувати текст.

У месенджері WhatsApp з'явилася функція "Допомога в написанні" (Writing Help) на основі Meta AI. Вона дає змогу переписувати і формулювати повідомлення під різні настрої, йдеться в анонсі в блозі компанії.

Працює це так: ви пишете повідомлення → запускаєте Writing Help → помічник аналізує текст і пропонує нові варіанти. Є варіанти під різний настрій (професійний, гумористичний тощо), а також можна просто перефразувати написане.

Користувачі також можуть редагувати запропоновані тексти, при цьому одержувач не побачить жодних вказівок на те, що було використано ШІ.

Відео дня

Розробники обіцяють, що Meta не отримає доступ ні до самого повідомлення, ні до переписки загалом, оскільки Writing Help заснований на технології Private Processing.

Зараз Writing Help доступна англійською мовою в США та інших країнах. До кінця месенджер планує розширити кількість нових мов і регіонів.

Нагадаємо, наприкінці червня WhatsApp оголосив про впровадження реклами – вперше з моменту купівлі месенджера Meta у 2014. Це, очікувано, викликало шквал критики з боку користувачі, деякі й зовсім видаляють додаток зі своїх пристроїв.

Як УНІАН уже розповідав, WhatsApp випустив офіційний додаток для iPad. Користувачі чекали цього понад 15 років.

Вас також можуть зацікавити новини: