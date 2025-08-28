Зеленський відреагував на угорську заборону на в’їзд Мадяру

Він відзначив, що Угорщина щодня висловлює нові обвинувачення в адресу України, але ніяк не реагує на російський терор проти цивільного населення.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що лише обурення може викликати рішення про заборону у в’їзді до Угорщини одному з українських командирів. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

"Зараз, коли наші люди ліквідовують наслідки однієї з найбільш масштабних російських терористичних атак, ми бачимо чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, що триває", - відзначив Зеленський.

Президент України нагадав, що в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх, – це Росія.

"На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей: тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 17 людей, і серед них чотири дитини [за оновленими даними вже 18 загиблих - УНІАН]", - відзначив Зеленський.

Водночас, щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України.

"Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей. Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення", - наголосив Зеленський.

Глава держави доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно.

Заборона в’їзду командиру ЗСУ до Угорщини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що командувачу Сил безпілотних систем, закарпатцю Роберту "Мадяру" Бровді заборонили в'їзд до Угорщини. За словами Сіярто, це пов’язано з ударом 22 серпня дроном по нафтопроводу "Дружба", через який Угорщина отримує російську нафту.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна відповідатиме дзеркально на дії Угорщини. Сибіга вважає, що Угорщина опинилася у моральному занепаді, якщо російська труба важливіша за українських дітей, убитих Росією сьогодні вранці.

