Водночас німецький міністр наголосив, що є певний шлях, який ще потрібно пройти.

Після підписання угоди про фінансування Німеччиною виробництва в Україні далекобійного озброєння пройшло три місяці, а в Берліні вже позитивно оцінюють таку ініціативу. Зокрема міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв'ю DW назвав перші результати такої угоди "видатними".

"Це насамперед пов'язано з тим, що ми швидко зблизилися, і не в останню чергу з тим, що українці знову демонструють, з якою швидкістю вони розгортають нові виробничі потужності, як швидко вони це реалізують, починають виробництво, постачання, і отже, застосування", - підкреслив політик на відкритті нової фабрики боєприпасів концерну Rheinmetall в Нижній Саксонії.

За словами Пісторіуса, він "дуже задоволений першими підсумками на сьогодні, але ще є шлях, який потрібно пройти".

Що відомо про угоду між Німеччиною та Україною

Нагадаємо, 28 травня Німеччина та Україна підписали у Берліні угоду про співпрацю в оборонній сфері, яка передбачає фінансування далекобійної зброї українського виробництва. Тоді канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав це "новою формою військово-промислового співробітництва" та наголосив, що "обмежень щодо дальності його застосування не буде".

Коли у Пісторіуса запитали, чи використовували вже зброю, яку профінансувала Німеччина, він відповів, що не може "точно сказати".

Також розповідаючи про нову фабрику Rheinmetall, де будуть виготовлятися здебільшого артилерійські снаряди калібром 155 мм, міністр оборони Німеччини назвав це "важливим для України".

"Це демонструє, що ми рекордними темпами запускаємо промислове виробництво, яке в останні десятиліття було на значно нижчому рівні. Завдяки цьому ми можемо як здійснювати постачання в Україну, так і допомагати поповнювати запаси партнерів по НАТО", - запевнив він.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль пригрозив наслідками для Росії через атаку по Києву 28 серпня. Зокрема він засудив такий обстріл країни-агресора.

"Минулої ночі ми знову пережили жахливі події, коли Росія атакувала і бомбила Київ, загинули цивільні особи, загинули діти, а також була атакована делегація Європейського Союзу. І це не може залишитися без наслідків", - додав він.

