Усі три кораблі побудовані на Зеленодольському заводі імені Горького.

Склад російського Військово-морського флоту поповнився патрульним кораблем "Віктор Великий", а також малими ракетними кораблями (МРК) "Тайфун" та "Ставрополь". Про це повідомили пропагандистські кремлівські ЗМІ.

"Тайфун" та "Віктор Великий" збудували для Чорноморського флоту РФ, тоді як "Ставрополь" увійшов до складу Балтійського флоту.

"Віктор Великий" є п'ятим патрульним кораблем проєкту 22160. Його заклали у листопаді 2016 року та спустили на воду у травні 2024-го. Такі корвети призначені для захисту та охорони морської економічної зони, а також для ескортної та антипіратської діяльності.

Екіпаж корабля становить до 80 осіб. На борту може базуватись вертоліт Ка-27. Як штатне озброєння корвет має 76,2-мм артилерійську установку АК-176МА, а також зенітні ракети та кулемети.

У свою чергу "Ставрополь" є 12-м кораблем типу "Буян-М". Його заклали у липні 2018 року та спустили на воду на початку червня 2024-го.

До складу арсеналу корабля входить 100-мм артилерійська установка А-190, зенітна установка АК-630М-2 "Дует" з двома шестиствольними гарматами, кулемети та зенітні ракети. Також корабель має установку вертикального пуску 3С14, яка вміщує вісім ракет "Онікс" або "Калібр".

Що стосується МРК проєкту 22800 "Тайфун", то його заклали у вересні 2019 року та спустили на воду у травні 2024-го. Такі кораблі призначені для мілководних морів та великих річок.

Озброєння "Каракурта" складається, зокрема, з модернізованої 76,2-мм артилерійської установки АК-176МА, двох зенітних артилерійських комплексів АК-630М та ударного ракетного комплексу.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вивели на випробовування важкий атомний ракетний крейсер "Адмірал Нахімов", який довгий час перебував на ремонті та модернізації.

Передбачається, що він нестиме десять універсальних корабельних стрільбових комплексів на вісім крилатих ракет "Калібр-НК" та/або "Онікс" кожен. Окрім цього, до складу арсеналу корабля можуть увійти нові ракети "Циркон".

Також раніше повідомлялось, що росіяни зупинили ремонт свого єдиного авіаносця "Адмірал Кузнєцов". На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, це яскравий приклад деградації російського кораблебудування

