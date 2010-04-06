Міліція затримала підозрюваного у «мінуванні» вокзалу в Бахчисараї

Співробітники міліції затримали чоловіка, якого підозрюють у неправдивому повідомленні про те, що на залізничному вокзалі в Бахчисараї закладено вибуховий пристрій.

«Ним виявився 36-річний житель Бахчисарайського району, який, за попередніми даними, страждає на психічні відхилення», - йдеться у повідомленні прес-служби кримської міліції, текст якого переданий УНІАН.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками статті «явно неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності».

«Призначена експертиза на предмет осудності підозрюваного», - зазначили правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, дзвінок про закладений на вокзалі Бахчисараю вибуховий пристрій надійшов у другій половині дня 5 квітня. Він виявився неправдивим - міліціонери вибухівку не знайшли.