У вінницькому райсуді шукають бомбу

У місті Вінниця до служби правоохоронних органів надійшла інформація про те, що замінована будівля районного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, інформація про мінування надійшла близько 9-ї години ранку. В той момент в будівлі перебували люди, яких було евакуйовано.

Зараз у будівлі працюють співробітники правоохоронних органів, які проводять роботи з пошуку вибухового пристрою.

Співробітники правоохоронних органів припускають, що більш докладна інформація буде відома впродовж години.