У вінницькому райсуді шукають бомбу
11:42, 22 квітня 2010Суспільство
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Людей евакуювали
У місті Вінниця до служби правоохоронних органів надійшла інформація про те, що замінована будівля районного суду.
Як передає кореспондент УНІАН, інформація про мінування надійшла близько 9-ї години ранку. В той момент в будівлі перебували люди, яких було евакуйовано.
Зараз у будівлі працюють співробітники правоохоронних органів, які проводять роботи з пошуку вибухового пристрою.
Співробітники правоохоронних органів припускають, що більш докладна інформація буде відома впродовж години.
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