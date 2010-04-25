Ревізора КРУ судитимуть за хабар у $15 тисяч
17:22, 25 квітня 2010Суспільство
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Спіймали «на гарячому»
Прокуратура Дніпропетровської області закінчила слідство та передала до суду кримінальну справу, порушену проти ревізора контрольно-ревізійного управління за отримання 15 тис.доларів США хабара.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Слідством встановлено, що ревізор, проводячи перевірку одного з ТОВ міста, виявила певні порушення в діяльності підприємства. За невнесення у акт перевірки порушень ревізор вимагала від засновника ТОВ хабар у сумі 15 тис. доларів США.
Хабарницю було затримано «на гарячому». Районним судом Дніпропетровська їй було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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