Кабмін передав на розгляд до ВР проект бюджету

Кабінет міністрів України передав на розгляд до Верховної Ради законопроект «Про Державний бюджет України на 2010 рік», в якому доходи заплановано на рівні 267,452 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду – 218,691 млрд. грн.

Документ розміщено на сайті Верховної Ради України.

Витрати Держбюджету заплановано на рівні 323,556 млрд. грн., зокрема, витрати загального фонду – 244,027 млрд. грн.

Дефіцит Держбюджету пропонується встановити на рівні 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема, за загальним фондом – 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.

План доходів від приватизації державного майна встановлено на рівні 10,263 млрд. грн.

Граничний розмір державного боргу, станом на 31 грудня 2010 року, встановлено на рівні 308,316 млрд. грн.

Доходи зведеного бюджету прогнозуються на рівні 334,8 млрд. грн. (зокрема доходи загального фонду – 278,7 млрд. грн.), витрати – 397,8 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 304,9 млрд. грн.).

Проект бюджету розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.