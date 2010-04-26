Кабмін хоче підняти мінімальну зарплату на 53 гривні

Кабінет міністрів України пропонує встановити на 2010 р. рівень мінімальної заробітної плати з таким розрахунком: з 1 січня - 869 грн. на місяць, з 1 квітня - 884 грн., з 1 липня - 888 грн., з 1 жовтня - 907 грн., з 1 грудня - 922 грн.

Це передбачено проектом закону про Держбюджет-2010 (№6000 від 23 квітня ц.р.), текст якого розміщений на сайті Верховної Ради.

У погодинному розрахунку пропонується встановити такі розміри мінімальної заробітної плати на цей рік: з січня - 5,2 грн., з 1 квітня - 5,29 грн., з 1 липня - 5,32 грн., з 1 жовтня - 5,43 грн., з 1 грудня - 5,52 грн.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2009 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць з 1 листопаду 2009 року у розмірі 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Кабінет міністрів України пропонує встановити прожитковий мінімум на 2010 рік у таких розмірах: з 1 січня – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн. і з 1 грудня – 875 грн. Це передбачено проектом закону про Державний бюджет на 2010 рік (№6000 від 23 квітня ц.р.).