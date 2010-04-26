За Пинзеником дірка в бюджеті вийшла втричі більшою, ніж за Азаровим

Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК вважає, що потенційний дефіцит державного бюджету України на 2010 рік із урахуванням проблем НАК «Нафтогаз України» становить 170 млрд. грн., або 15,7% ВВП, а з урахуванням державних гарантій – понад 200 млрд. грн., або 20% ВВП.

Про це сказано в переданому УНІАН коментарі В.ПИНЗЕНИКА з приводу проекту держбюджету, підготовленого Кабінетом міністрів України.

«У матеріалах (доповненнях) щодо фінансування дефіциту його розмір уже вказано не 57,7 млрд. грн. (5,1% ВВП), як задекларовано проектом державного бюджету на 2010 рік, а на 30,5 млрд. грн. більше – саме на таку суму передбачено здійснити заходи щодо відновлення банківського сектора. Тобто дефіцит становить не 57,7, а 88,2 млрд. грн. (8,1% ВВП)», – наголошується в коментарі.

Ще одна «невидима» частина проблеми, на думку В.ПИНЗЕНИКА, пов`язана із завищеним рівнем доходів. «До загального фонду державного бюджету планується одержати 218,7 млрд. грн., або на 40% більше, ніж минулого року. Завищення становить 30 млрд. грн.», – зазначає екс-міністр фінансів.

«Ноу-хау уряду є й відсутність зафіксованої цифри витрат. Норма закону щодо відповідної суми витрат не має ніякого значення, оскільки п`ять інших статей законопроекту дозволяють перевищувати встановлені цифри витрат. На жаль, оцінити «апетити» такого перевищення вкрай важко.

В українських реаліях на дефіцит перетворюються державні гарантії по кредитах. Вони передбачені на суму 45 млрд. грн.», – зазначає В.ПИНЗЕНИК.

Екс-міністр фінансів вважає, що фактично ніяк не вплинули на бюджет і нові ціни на газ. «Минулого року середньорічна ціна газу становила 230 доларів США, а обсяг дотацій «Нафтогазу України» з бюджету досягав майже 30 млрд. грн. Водночас у бюджеті закладено реальних джерел для покриття різниці в цінах на 0,7 млрд. грн. Підсумувавши «вартість» вищеназваних проблем, отримаємо вказану суму дефіциту», – резюмував В.ПИНЗЕНИК.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України передав на розгляд до Верховної Ради законопроект «Про Державний бюджет України на 2010 рік», в якому доходи заплановано на рівні 267,452 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 218,691 млрд. грн.

Витрати держбюджету заплановано на рівні 323,556 млрд. грн., у т.ч. витрати загального фонду – 244,027 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету пропонується встановити на рівні 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема по загальному фонду – 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.