Тігіпко озвучив українські апетити на гроші МВФ

У рамках нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, розрахованої на два з половиною роки, Україна може одержати 19-20 млрд. доларів.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО у Вашингтоні, де українська делегація брала участь у весняних зборах Світового банку і МВФ, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єра.

При цьому С.ТІГІПКО зазначив, що за нинішніх умов Україна просто не має права не домовитися з МВФ про продовження співпраці за новою програмою. «Нам необхідна ця програма співпраці», – наголосив він

С.ТІГІПКО вважає, що повністю профінансувати бюджетний дефіцит в 2010 році без коштів МВФ Україні буде важко. При цьому він також зазначив, що нова програма співпраці з МВФ буде спрямована на підтримку зростання економіки країни.

Віце-прем`єр сказав, що 2009 рік для вітчизняної економіки був надзвичайно важким і закінчився падінням ВВП на 15% і зниженням надходжень до державного бюджету на 30%.

Коментуючи хід переговорів з МВФ, С.ТІГІПКО повідомив, що на даному етапі узгоджуються параметри бюджету на поточний рік. За його словами, під час переговорів українська делегація має намір відстояти і соціальну частину представленої програми.

Нагадаємо, раніше С.ТІГІПКО заявляв, що Україна планує попросити МВФ про надання кредиту у розмірі 12 млрд. дол. у рамках нової програми співпраці строком на два з половиною роки. За його словами, українська влада розраховує досягти згоди за новою програмою на початку травня і одержати перший транш вже у червні цього року.

Довідка УНІАН. Обсяг діючої дворічної програми stand-by для України, початої в листопаді 2008 року, становить 16,4 млрд. дол., з яких більше 11 млрд. дол. було виділено трьома траншами. Четвертий транш у 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте його так і не було надано у зв`язку з політичною нестабільністю в країні і відсутністю державного бюджету на 2010 рік.

Місія МВФ з 24 березня по 2 квітня перебувала в Україні, де проводила переговори з українською владою про продовження співпраці.