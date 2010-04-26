Севастополь просить ЧФ повернути частину землі

Влада Севастополя має намір провести ревізію земель, наданих Чорноморському флоту РФ, і провести з командуванням флоту переговори щодо передачі місту земельних надлишків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ на прес-конференції.

На його думку, «тут треба добре чути один одного». Він вважає, що спочатку «ми, звичайно, повинні поговорити з Чорноморським флотом РФ і вийти на цю ось угоду».

До речі, як додав він, «це відразу приведе до зменшення субвенцій українського уряду для Севастополя» (УНІАН: маються на увазі субвенції бюджету міста з держбюджету України як компенсація втрат унаслідок розміщення на землях міста військових формувань ЧФ РФ, останні кілька років це приблизно 100 млн. грн. на рік).

Але, проте, як зазначив В.САРАТОВ, «я завжди стояв і стою на тій позиції, що клянчити гроші у бюджету, це справа друга, а перша справа - це залучення інвестицій. Тому, звичайно, ми вестимемо переговори про те, що та земля, яка не потрібна російським військовим, щоб ми могли ухвалити щодо неї узгоджене рішення».

За словами В.САРАТОВА, «з командуючим ми попередньо переговорили, він сказав: «ми готові до переговорів». Тому сідатимемо за стіл переговорів».