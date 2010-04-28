Експерт прогнозує коливання валютного курсу в травні

У травні можливі невеликі коливання валютного курсу, особливо під час відвідування України місією Міжнародного валютного фонду (МВФ), коли Національний банк може здійснити демонстративне «плавання» курсу.

Таке припущення висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

І все ж, вважає він, стабільний обмінний курс в Україні збережеться.

О.БЛІНОВ відзначив, що у вівторок, 27 квітня, український валютний ринок продовжував стояти біля позначки 7,925 грн./дол. - курсу інтервенцій Нацбанку. На міжбанку курс гривні до долара не змінився. Обмінний курс тримається на цьому рівні з кінця березня, наголосив економіст.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 27 квітня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 7,9215/7,9270, на 12:00 звузився спред 7,9230/7,9250. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9240/7,9250 грн./дол.