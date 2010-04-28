Чим відрізняються українські пісні від національних?

Заступник глави Адміністрації Президента України, секретар Громадської гуманітарної ради Ганна ГЕРМАН наголошує на нагальній необхідності посилення з боку держави підтримки української музики та українських виконавців.

Про це Г.ГЕРМАН заявила в інтерв’ю УНІАН, коментуючи законодавчу ініціативу стосовно внесення змін до українського законодавства, спрямованого на підтримку української музики та українських виконавців.

Зокрема, як повідомила Г.ГЕРМАН, у чинному законі передбачено, що в українському телерадіоефірі не менше 50% повинен становити аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів та виконавців.

Змінами до цього закону пропонується вилучити норму, де йдеться саме про українських авторів та виконавців, а залишити лише поняття «національний аудіовізуальний продукт”. “Але національний аудіовізуальний продукт може бути і російською мовою», - зауважила Г.ГЕРМАН.

На її переконання, необхідно дуже серйозно поставитися до перспективи такої ініціативи.

«Якщо ми виключимо цю норму, то ми поставимо перепони для розвитку і пропаганди української музики і українських виконавців», - заявила Г.ГЕРМАН.

Вона також піддала сумніву, що така ідея повинна бути реалізована.

«Я думаю, що вона не на часі і є непотрібною», - зазначила політик.

На переконання Г.ГЕРМАН, «пропаганда і утвердження української музики і українських виконавців потребує посилення державної підтримки».

«Треба зробити все, щоб таку державну підтримку українська музика, українська пісня мали на всіх рівнях: законодавчому, у рішеннях виконавчої влади та з боку Адміністрації Президента», - наголосила Г.ГЕРМАН.