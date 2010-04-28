Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Олексій КОСТУСЄВ заявляє про безпідставність звинувачень на його адресу, викладених Одеським міськвиконкомом у зверненні до Президента України і Верховної Ради України.

Про це йдеться в заяві О.КОСТУСЄВА, переданій УНІАН.

«Встановивши з порушенням законодавства України економічно необгрунтовані тарифи на утримання будинків і прибудинкових територій, Одеський муніципалітет, а не я, спровокував соціальну напругу в місті», – наголошує О.КОСТУСЄВ.

Він нагадав, що всі рішення комітету з приводу тарифів на послуги ЖКГ в місті Одесі були підготовлені і прийняті АМК тоді, коли він не був його керівником. Після несподіваного, чотириразового підвищення тарифів до О.КОСТУСЄВА звернулося багато одеситів: «Як народний депутат України, який, згідно із законом, зобов`язаний «піклуватися про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців і держави», 14 листопада 2008 року я звернувся в АМК з вимогою вжити всіх необхідних заходів для встановлення економічно обгрунтованих тарифів на послуги за утримання будинків і прибудинкових територій в Одесі. Вибір даної інстанції жодним чином не був пов`язаний з тим фактом, що я впродовж 7 років керував АМК, Антимонопольне відомство зобов`язане боротися із зловживаннями монополістів», – наголосив О.КОСТУСЄВ.

За його словами, заяві в АМК передували депутатські звернення на ім`я прем`єр-міністра України, міністрів ЖКГ, економіки, праці і соціальної політики, до Одеської обласної державної адміністрації. Підсумки вивчення матеріалів, наданих у відповідь на звернення до всіх перелічених інстанцій, привели до висновку – нові тарифи на послуги ЖКГ - економічно не обгрунтовані і прийняті з порушенням чинного законодавства, відзначає О.КОСТУСЄВ.

Він відзначив, що АМК «майже півтора роки, зокрема в судовому порядку, доводив, що тарифи в Одесі завищені, і рішення міськвиконкому повинні бути скасовані. Одеський міськвиконком замість виконання рекомендацій АМК, знаходив все нові лазівки для відтермінування. То виїзна колегія АМК неправильно працювала, то на засіданні комітету в Києві не надали належного часу для виступу заступникові мера».

На підтвердження правильності висновків зроблених АМК, О.КОСТУСЄВ наводить відповідь на його депутатське звернення колишнього губернатора Одеської області Миколи СЕРДЮКА, який зараз є заступником мера Одеси Е.ГУРВІЦА: «Обласна державна адміністрація вважає, що тарифи на послуги за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 21 серпня 2008 року №970, економічно необогрунтовані через ряд причин. При розрахунку тарифів допущені значні порушення, про що свідчать внесені зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 21 серпня 2008 року №970. Проте порушення, допущені при формуванні тарифів на послуги з прибирання прибудинкових територій і тарифів на послуги з поточного ремонту конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків і елементів зовнішнього впорядкування, розміщених на прибудинковій території, не усунуто досі». «Невже СЕРДЮК, будучи губернатором, також був необ`єктивним до Одеського муніципалітету? Тоді виникає питання: як ГУРВІЦ міг такого необ`єктивного фахівця взяти до себе на службу, придумати спеціальну посаду, ввести до складу виконкому?», - запитує голова АМК.

Тим часом, відзначає О.КОСТУСЄВ, Одеська обласна Держінспекція з питань цін дійшла висновку, що «тарифи формувалися без дотримання вимог чинного законодавства». «Розрахунок чисельності працівників, витрати на оплату праці яких включено до складу робіт і послуг . проводився, виходячи з даних, не підтверджених офіційною технічною документацією. У кожному четвертому розрахунку показники загальних площ квартир, площ газонів дворів і газонів вулиць, кількості димовентканалів і тощо, надані підприємством при перевірці, не відповідають даним, які були враховані в тарифах . При розрахунку витрат на роботи з дезинсекції і дератизації були завищені тарифи на дезинсекцію в приміщеннях і дератизацію в будинках і спорудах . за рахунок подвійного включення податку на додану вартість до складу накладних витрат включено витрати на обслуговування Міським єдиним розрахунковим центром у розмірі 253,5 тис. грн. на рік, підтвердження яких під час перевірки не надано (договори і розрахунки відсутні)», - йдеться в листі начальника Одеської обласної Держцінінспекції Л.КРУКОВСЬКОЇ в АМК від 20 серпня 2009 р. №3-2948.

Таким чином, відзначає О.КОСТУСЄВ, собівартість, закладена в основу розрахунку тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій, в Одесі завищена.

Те, що собівартість, покладена в основу розрахунку тарифів в Одесі, завищена, доводить і її порівняння з даними в інших містах, відзначає О.КОСТУСЄВ. Якщо не брати столицю, то вона найвища в Україні: вища за ту, що розрахована в сусідньому Миколаєві на чверть, у Харкові – на 18%, у Львові - на третину, у Севастополі – в 1,5 раза, в Херсоні – в 2 рази. Саме через завищену собівартість тариф її і не покриває. «Хто ж винен у тому, що ГУРВІЦ і його команда не вміють працювати?», – запитує О.КОСТУСЄВ і наголошує, що «в десяти з тринадцяти обласних центрів, де досягнуто стовідсоткового рівня відшкодування тарифами витрат, тарифи нижчі, ніж в Одесі».

«То хто ж «нахабно бреше» – я, коли говорю про високі одеські тарифи, чи все-таки Е.ГУРВІЦ, який стверджує, що тарифи в Одесі мало не найнижчі в Україні?», – запитує О.КОСТУСЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня ц.р. Одеський міськвиконком направив Президентові і Верховній Раді України одноголосно прийняте Звернення, в якому висловив «крайню стурбованість недалекоглядними політичними спекуляціями щодо нібито завищених тарифів на послуги ЖКГ» в Одесі» з боку керівництва Антимонопольного комітету України. Ретельно проаналізувавши ситуацію, що склалася на території Одеси щодо оплати послуг на утримання будинків і прибудинкових територій, міськвиконком «вважає за необхідне спростувати поширювану необ`єктивну й упереджену інформацію» голови АМК Олексія КОСТУСЄВА про те, що «одеські тарифи є найвищими в Україні», - наголошується в документі, який є в розпорядженні УНІАН.

На думку депутатів, наголошується в документі, «боротьба» з нібито завищеними тарифами перетворилася на політичне гасло, яке експлуатується несумлінними політиками і, в умовах відсутності державної концепції реформи ЖКГ, несе в собі пряму загрозу існуванню існуючої системи цієї стратегічно важливої галузі.

Причому маніпуляції громадською думкою з цього приводу О.КОСТУСЄВИМ «набули особливо цинічного характеру, зважаючи на безвідповідальне використання авторитету і можливостей такого органу влади як АМКУ".