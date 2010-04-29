Депутат від ПР пропонує скасувати квоти українським музикантам

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким передбачається скасування обов`язкового надання 50% радіоефіру музиці українських авторів або виконавців.

Як повідомляється на сайті ВР, автором відповідного законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" є народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО.

На її думку, чинна редакція закону суперечить Європейській Конвенції про транскордонне телебачення, яка проголошує, що телерадіомовник має передбачати для європейських творів більшу частку його годин трансляції.

При цьому О.БОНДАРЕНКО звертає увагу, що у міжнародних правових експертизах чинного закону зазначалося, що "музичні твори українських авторів або виконавців" належать до категорії "європейські твори", тому щодо них не можуть бути встановлені окремі квоти.

У зв`язку з цим автор законопроекту пропонує вилучити із статей 9 та 28 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” вимогу про дотримання телерадіоорганізаціями окремих квот на поширення музичних творів українських авторів чи виконавців, а також вимогу до змісту програмних концепцій телерадіоорганізацій щодо частки поширення музичних творів українських авторів чи виконавців у щотижневому обсязі мовлення.

О.БОНДАРЕНКО вважає, що ухвалення цих змін «призведе до підвищення рівня плюралізму аудіовізуальних ЗМІ в Україні через урізноманітнення програм українських телерадіоорганізацій».

Як повідомляв УНІАН, цей законопроект вже розкритикувала заступник глави Адміністрації Президента України, секретар Громадської гуманітарної ради Ганна ГЕРМАН.

Вона переконана, що необхідно дуже серйозно поставитися до перспективи такої ініціативи. «Якщо ми виключимо цю норму для українських виконавців, то ми поставимо перешкоди для розвитку і пропаганди української музики і виконавців», - заявила Г.ГЕРМАН.

Вона також висловила сумнів, що така ідея має бути реалізована.

«Я думаю, що вона не на часі і є непотрібною», - зазначила політик.

На переконання Г.ГЕРМАН, «пропаганда і утвердження української музики і українських виконавців потребує посиленої державної підтримки».