Янукович: нарешті, є всі можливості стати позаблоковою державою
І разом з Росією зробити Європу зоною миру
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на сьогодні створено всі передумови для набуття державою позаблокового статусу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на третьому засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії, яке зараз проходить у Києві під головуванням Президентів двох держав.
«У цьому році Україна буде урочисто відзначати 20-ту річницю від прийняття Декларації про державний суверенітет, в якій вперше була проголошена наша мета стати позаблоковою державою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
У зв’язку з цим він висловив впевненість, що «сьогодні Україна, нарешті, має усі можливості, щоб у конкретній зовнішньополітичній площині реалізувати цю мету».
Президент України підкреслив, що в цьому питанні вкрай важливою є взаємодія з Росією на міжнародній арені, зокрема у Європі, та в регіональному вимірі.
«Ми покликані разом зробити все, щоб остаточно ліквідувати небезпечні роздільні смуги у нашому регіоні, що утворилися за останні десятиліття. Ми повинні разом зробити європейський континент зоною миру і процвітання для усіх країн – великих і малих, які входять і не входять у воєнні союзи», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.
Президент України також вкотре підкреслив, що підтримує ініціативу Російської Федерації про необхідність створення нової системи безпеки в Європі.
«Важливо відзначити, що нові форми взаємодії у питанні безпеки можуть стати прикладом і для інших країн. Упевнений, що нові підходи забезпечення колективної безпеки повинні будуватися на поєднанні інтересів країн-учасників оборонних блоків, позаблокових країн, а також країн з нейтральним статусом», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.