Секретаріат Президента: Кабмін не врахував три важливих джерела

Секретаріат Президента наполягає на тому, що для підвищення соціальних стандартів є досить ресурсів без збільшення дефіциту бюджету.

Про це заявив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу, повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.

«У збільшенні дефіциту бюджету немає ніякої потреби, оскільки розрахунки показують: вже в сьогоднішньому бюджеті досить ресурсу, щоб профінансувати соціальні стандарти в розмірах, запланованих урядом», - сказав О.ШЛАПАК.

За його інформацією, згідно з урядовими розрахунками, для підвищення соціальних показників необхідно 7,2 млрд. грн. - 1,5 млрд. грн. з них не стосуються соціальних стандартів - йдеться про субвенції на розвиток інфраструктури, грошове забезпечення міліції й інші потреби.

О.ШЛАПАК зазначив, що Кабінет Міністрів знайшов додатковий ресурс в 4,5 млрд. грн. із засобів від податку на прибуток, ПДВ й акцизу з увезених на територію України товарів, і платні за видачу і переоформлення ліцензій. Решту необхідної суми (2,6 млрд. грн.) уряд пропонує залучити саме шляхом збільшення дефіциту бюджету.

Проте, констатував О.ШЛАПАК, розрахунки показують, що при цьому Кабмін не врахував три важливі додаткові джерела.

По-перше - зростання доходів від податку на доходи фізичних осіб в результаті підвищення мінімальної зарплати. «За нашими оцінками, це 1,4 млрд. грн.», - сказав він.

По-друге - йдеться про значне збільшення надходжень до Пенсійного фонду в результаті зростання приблизно на 8-10 млрд. грн. фонду зарплати в цілому по економіці. Це означає близько 3,5 млрд. грн. додаткових вливань до бюджету ПФ, і відповідно, скорочення дотацій з держбюджету.

Третім чинником, який не врахував уряд, О.ШЛАПАК назвав зменшення витрат на житлові субсидії у зв`язку з підвищенням мінімальної зарплати.

«Тільки ці три параметри дають нам цифру 5,3 млрд. грн. - якщо ми додамо їх до 4,5 млрд., які уряд вже знайшов, сума виходить більше 9 млрд. грн. ресурсу, який можна було б використовувати, не збільшуючи дефіцит бюджету», - зазначив О.ШЛАПАК.

В той же час він визнав, що наведене обрахування потребує уточнення й додаткових консультацій, про що вже домовилися перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ і перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Я сподіваюся, що аргументування, яке ми зараз наводимо, буде сприйняте при роботі або в уряді, або можливо, вже в комітеті Верховної Ради - і ми зможемо підняти соціальні стандарти», - підкреслив О.ШЛАПАК.

Як повідомлялося, 1 березня на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністра Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що уряд збирається збільшити мінімальну зарплату з 1 квітня до 420 грн., з 1 червня - до 440 грн. і з 1 жовтня - до 460 грн. Мінімальна пенсія по віку з 1 квітня становитиме 410 грн., з 1 жовтня - 415 грн.

На засіданні 1 березня Кабмін схвалив ряд змін до державного бюджету України на 2007 рік. Згідно з законопроектом про внесення змін в держбюджет-2007, доходи держбюджету-2007 визначені у розмірі 152,359 млрд. грн. (на сьогоднішній день - 147 млрд. 888 млн. грн.), витрати затверджені на рівні 168,967 млрд. грн. (на сьогоднішній день - 161 млрд. 819 млн. грн.), граничний рівень дефіциту Держбюджету-2007 встановлений на рівні 18,393 млрд. грн. (на сьогоднішній день - 15 млрд. 715 млн. грн).

Прожитковий мінімум з 1 січня встановлений на рівні 492 грн., з 1 квітня – 525 грн., з 1 жовтня – 532 грн. (на сьогоднішній день - з 1 січня - 492 грн., з 1 квітня – 501 грн., з 1 жовтня – 510 грн.). Мінімальна зарплата з 1 січня 2007 – 400 грн. на місяць, з 1 квітня – 420 грн., з 1 липня – 440 грн. і з 1 жовтня – 460 грн. (на сьогоднішній день - з 1 січня 2007 року - 400 грн. на місяць, з 1 липня 2007 року – 420 грн. і з 1 грудня 2007 року – 450 грн.).