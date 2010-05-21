Прикордонники отримали техніку для роботи в Чорнобильській зоні

Прикордонники Північного регіонального управління отримали техніку для роботи в Чорнобильській зоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Житомирі повідомив журналістам заступник голови Державної прикордонної служби України Олександр МЕЛЬНИКОВ.

За його словами, прикордонники Північного регіонального управління охороняють ділянку державного кордону з Росією, Білоруссю, Польщею загальною протяжністю понад 1 тис.350 км., де особливістю ділянки кордону є радіаційно забруднені території внаслідок аварії на ЧАЕС.

О.МЕЛЬНИКОВ наголосив, що "Держприкордонслужба України поєднує бюджетні можливості оснащення технікою своїх підрозділів за допомогою зарубіжних партнерів в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги".

Він зазначив, що сьогодні працівники Житомирського загону Північного регіонального управління отримали 12 автомобілів, 2 автобуса, 4 мотоцикла, 6 квадроциклів та іншу техніку.

О.МЕЛЬНИКОВ додав, що ця техніка буде направлена у підрозділи Північного регіонального управління, у тому числі й на кордоні з Білоруссю у Чорнобильській зоні.