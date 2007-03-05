Кабмін затвердив компенсації вкладникам Ощадбанку СРСР

Кабінет Міністрів України затвердив порядок і суми компенсації заощаджень і страхових внесків, розміщених до 2 січня в 1992 роки в установах Ощадбанку СРСР і Державного страхування СРСР, які діяли на території України, і викупу облігацій Державної цільової безвідсоткової позики 1990 року і державних казначейських зобов`язань СРСР, придбаних на території Української РСР.

Зокрема, в постанові №336 вказується, що з 650 млн. грн., передбачених для компенсації в 2007 році:

– 15 млн. грн. буде направлено на виплату вкладникам, що не одержали компенсацію в 2002-2006 роках в межах залишку проіндексованого внеску, але не більше 50 грн. на один рахунок;

– 5 млн. грн. – спадкоємцям вкладників, померлих в 2004 році, в межах залишку проіндексованого внеску, але не більше 150 грн.;

– 260 млн. грн. – спадкоємцям вкладників, померлих в 2005-2007 роках, в межах залишку проіндексованого внеску, але не більше 500 грн.;

– 2 млн. грн. – спадкоємцям застрахованих осіб або страхувальників, померлих в 2004 році, в межах залишку проіндексованого страхового внеску, але не більше 150 грн.;

– 8 млн. грн. – спадкоємцям застрахованих осіб або страхувальників, померлих в 2005-2007 роках, що не одержали компенсацію в 2005-2006 роках, в межах залишку проіндексованого страхового внеску, але не більше 500 грн.;

– 190 млн. грн. – на викуп облігацій Державної цільової безвідсоткової позики 1990 року;

– 179 млн. грн. – на викуп державних казначейських зобов`язань СРСР.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів, загальний обсяг зобов`язань за такими вкладами становить близько 122 млрд. грн.