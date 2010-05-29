Чоловік розрізав банкомат і вкрав 138 тисяч у Дніпропетровську

У Дніпропетровську затримано чоловіка, який розрізав банкомат і викрав 138 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у Дніпропетровську затримано 43-річного раніше судимого місцевого безробітного, який деякий час тому в приміщенні приватного магазину електричною шліфувальною машинкою розрізав стінку банкомата й викрав контейнер, у якому знаходилося 138 тис. грн.

Перед цим чоловік, погрожуючи макетом обріза мисливської рушниці, зв’язав охоронця торговельного закладу.