Чоловік розрізав банкомат і вкрав 138 тисяч у Дніпропетровську
14:59, 29 травня 2010Суспільство
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Міліція знайшла..
У Дніпропетровську затримано чоловіка, який розрізав банкомат і викрав 138 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у Дніпропетровську затримано 43-річного раніше судимого місцевого безробітного, який деякий час тому в приміщенні приватного магазину електричною шліфувальною машинкою розрізав стінку банкомата й викрав контейнер, у якому знаходилося 138 тис. грн.
Перед цим чоловік, погрожуючи макетом обріза мисливської рушниці, зв’язав охоронця торговельного закладу.
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