ЗЗФ та Дніпроспецсталь зазнають значних збитків через дії прокуратури

Керівники Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ) і "Дніпроспецсталі" стверджують, що підприємства, зазнають значних збитків у результаті дій прокуратури (розпорядження прокурора Заводського району Запоріжжя, згідно з яким промпідприємства можуть вивозити відходи промвиробництва у Балку Середню, але нічого не можуть звідти завозити - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. голови правління ВАТ "Дніпроспецсталь" Віталій КОРНІЄВСЬКИЙ і голова правління ВАТ "Запорізький завод феросплавів" Павло КРАВЧЕНКО заявили в понеділок після наради з губернатором Запорізької області.

"На "Дніпроспецсталі" і "Запоріжсталі" відбувається постійний обіг шлаків. Спочатку вони потрапляють на відвали, там відбувається сепарація і одержаний метал знову відправляється у виробництво. Через те, що за розпорядженням прокуратури ми можемо ввозити, але не можемо вивозити шлаки, заводи зазнають збитків: нам (ДСС) доводиться купувати нікель, "Запоріжсталі" - руду. Таке розпорядження – це дурість, якщо не сказати гірше!", - заявив В.КОРНІЄВСЬКИЙ, відзначивши, що "якщо підприємство позбавлять відвалів, це буде дорівнювати повній зупинці виробництва, і збитки від цього, як для підприємства і його співробітників, так і для держави будуть як при повній зупинці виробництва".

За словами голови правління ЗЗФ П.КРАВЧЕНКА, Запорізький завод феросплавів, незважаючи на те, що повторно шлаки не використовує, також зазнає серйозних збитків через відсутність можливості вивозити шлаки, оскільки вимушено складує шлаки в аварійні ємності, яких вистачить не більше, ніж на місяць.

"Зараз ми розміщуємо шлаки в аварійних ємностях, які передбачені для використання у разі якихось природних катаклізмів чи поломки залізниці. Але ми не в змозі тримати їх там постійно: у запасі є не більше місяця. Та й для очищення цих місткостей нам знадобиться не один місяць і значні кошти", - заявив голова правління ЗЗФ.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у другій половині дня представники компанії "Деа Рома ЛТД" зайняли цехи ДСС, ЗЗФ і ЗСС, розташовані на території Балки Середньої. Як обґрунтування їх появи на території заводів керівникам меткомбінатів було направлене розпорядження прокурора Заводського району Запоріжжя Сергія БОГДАНА, яким вимагалося не перешкоджати здійсненню компанією "Деа Рома ЛТД" робіт на території "техногенного родовища в Балці Середній": підприємствам заборонялися всі види робіт, окрім вивозу в Балку Середню шлаків.

На ДСС приходу представників компанії передував візит озброєних співробітників міліції, які вивезли з промполігону заводу всіх співробітників ДСС і служби охорони.