Вільна торгівля з ЄАВТ суперечить інтересам українського агропрому

Умови створення зони вільної торгівлі з ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі, яка включає Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію і Швейцарію) зі значною вірогідністю не відповідатимуть інтересам агропромислового комплексу України. Таку думку висловили експерти асоціації Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

За даними УКАБ, окремі країни ЄАВТ вимагають від України подальших поступок з лібералізації доступу на український ринок риби, не пропонуючи замість жодних поступок з доступу на власні ринки.

Як відзначив президент УКАБ Олексій ЛІССІТСА, укладання угоди з ЄАВТ важливе не саме по собі, а більше як подія, яка передуватиме остаточному узгодженню умов вільної торгівлі з Європейським Союзом. "Якщо ми укладемо цю угоду на не вигідних для нас умовах, це значно погіршить наші переговорні позиції з іншими партнерами, оскільки від України вимагатимуть адекватних поступок", – зазначив він.

В УКАБ також відзначають, що умови укладання угоди з ЄАВТ є невигідними і в плані багатьох інших складових. "Наприклад, країни ЄАВТ, які мають нульову ставку імпортного мита, зобов`язуються не підвищувати її надалі, і це вже вважається поступкою, тоді як Україна реально знижує захист внутрішнього ринку", – підкреслив керівник групи експертів УКАБ Володимир ЛАПА.

В УКАБ нагадують, що умови вступу до СОТ були настільки невигідними для сільського господарства, що від окремих представників уряду звучали пропозиції щодо необхідності їх перегляду. Однак історія повторюється знову, тепер вже з ЄАВТ. "Краще не робити помилок, ніж їх виправляти", – додав В.ЛАПА.

В УКАБ сподіваються, що Міністерство економіки і Міністерство аграрної політики України зрештою перестануть сприймати міжнародну економічну інтеграцію як саму цінність, зосередившись на обстоюванні економічних інтересів українського бізнесу.