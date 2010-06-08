У Києві біля главку міліції затримали трьох чоловіків з «калашами»

Сьогодні вранці в центрі Києва в автомобілі, припаркованому біля готелю «Інтерконтиненталь», що знаходиться навпроти столичного главку міліції, було затримано трьох чоловіків, озброєних автоматами Калашникова.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві.

Як зазначили в ЦГЗ, близько 10.15 по лінії «102» надійшло повідомлення про те, що біля готелю припарковано позашляховик «Лексус», в якому перебувають підозрілі особи. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю, які прибули на вказане місце, затримали трьох чоловіків, в яких знайшли три автомати системи Калашникова та 6 магазинів, споряджених набоями калібру 5,45 мм.

Чоловіків затримано для встановлення їхніх осіб. Також правоохоронці з’ясовують, чи мали вони дозволи на володіння зброєю, яку направлено на балістичну експертизу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у столичному готелі «Інтерконтиненталь» розпочалась триденна ХІ Міжнародна конференція з експортного контролю, організована спільно Україною, США і Європейським Союзом. Участь заході беруть 250 осіб з близько 70 країн.