ЗМІ: у Кривому Розі прогримів вибух, кілька будинків пішли під землю
Є людські жертви
У місті Кривий Ріг Дніпропетровській області стався вибух на шахті Орджонікідзе.
Як передають «Подробиці» з посиланням на джерело, потужний вибух на копальні Леніна прогримів сьогодні близько 7.00 ранку.
Джерело повідомило, що в результаті вибуху половина житлового селища опинилася в зоні обвалення. За словами очевидця, під землю провалилися декілька будівель, пожежна частина, автостоянка.
Як стверджує джерело, є людські жертви. Дорогу на селище оточено.
У прес-службі МНС "Подробицям" підтвердили інформацію про подію, але не змогли уточнити деталі трагедії.
У Дніпропетровському відділенні МНС відмовилися прокоментувати цю ситуацію, перенаправивши журналістів у Відділ пропаганди. Телефон Відділу пропаганди на даний момент не відповідає.