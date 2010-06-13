ЗМІ: у Кривому Розі прогримів вибух, кілька будинків пішли під землю

У місті Кривий Ріг Дніпропетровській області стався вибух на шахті Орджонікідзе.

Як передають «Подробиці» з посиланням на джерело, потужний вибух на копальні Леніна прогримів сьогодні близько 7.00 ранку.

Джерело повідомило, що в результаті вибуху половина житлового селища опинилася в зоні обвалення. За словами очевидця, під землю провалилися декілька будівель, пожежна частина, автостоянка.

Як стверджує джерело, є людські жертви. Дорогу на селище оточено.

У прес-службі МНС "Подробицям" підтвердили інформацію про подію, але не змогли уточнити деталі трагедії.

У Дніпропетровському відділенні МНС відмовилися прокоментувати цю ситуацію, перенаправивши журналістів у Відділ пропаганди. Телефон Відділу пропаганди на даний момент не відповідає.