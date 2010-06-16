У Львові міліція шукає особу, яка на три години «відрубала» вокзал

У Львові міліція розшукує особу, яка вчора «замінувала» залізничний вокзал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила помічник начальника лінійного відділу міліції на станції “Львів” Управління МВС на Львівській залізниці по зв’язках з громадськістю Тетяна ПРИЛЕПСЬКА.

За її словами, обстеження приміщення та прилеглої до головного залізничного вокзалу Львова території було завершено учора близько 21.00. Під час обстеження вибухових пристроїв виявлено не було.

Співробітники міліції вживають заходів з метою встановлення особи, яка повідомила про замінування вокзалу, що призвело до припинення роботи вокзалу.

Як зазначила Т.ПРИЛЕПСЬКА, під час обстеження приміщення було евакуйовано 115 пасажирів та 48 працівників вокзалу. Затримок у русі потягів не було, оскільки їх переводили на дальні колії.

«Адже анонім повідомив про замінування приміщення головного вокзалу, а не залізничних колій», - зазначила Т.ПРИЛЕПСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня близько 18.00 на телефон оперативної служби «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що у будівлі залізничного вокзалу Львова закладено вибухівку. На місце події одразу прибули співробітники МНС, вибухотехнічної служби, міліції, швидка допомога.