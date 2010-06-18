Мер Одеси рекомендує своєму заступнику здати зброю слідству

Віце-мер Одеси Вахтанг УБІРІЯ відновив безперебійну роботу полігона твердих побутових відходів «Дальницькі кар’єри», але на період слідства його відсторонено від виконання обов’язків.

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформації Одеської міськради, про це йдеться у розпорядженні мер Едуарда ГУРВІЦА.

«Тимчасово, на період досудового слідства, відсторонити Вахтанга УБІРІЮ від виконання обов’язків заступника міського голови з 17 червня 2010 року», - сказано у документі.

Мер Одеси розпорядився також «ознайомити В.УБІРІЮ з цим розпорядженням і рекомендувати йому в добровільному порядку видати органам слідства нагородну зброю», - пістолет марки Макарова, з якого був зроблений постріл у повітря на полігоні твердих побутових відходів «Дальницькі кар’єри», територію котрого намагалася захопити група рейдерів, супроводжувана бійцями підрозділу «Титан».

У розпорядженні мера Одеси констатується, що «11 червня 2010 року, приблизно о 16-й годині на територію полігону ТПВ-1 «Дальницькі кар’єри» силовим методом, з погрозою застосування зброї увійшла група чисельністю близько 30 осіб. Серед них - озброєні автоматами представники спецпідрозділу ДСО «Титан», працівники невідомої охоронної структури та представники колишнього орендаря полігону ТОВ «Союз».

Співробітники підрозділу «Титан» одразу «блокували та вивели з території полігону трьох охоронців агенції «Легіон», які перебували на полігоні на підставі укладеного балансоутримувачем полігону ТПВ-1 комунальним підприємством «Одескомунтранс» та агенцією «Легіон» договору», - зазначається у документі.

«Після цього працівники «Титана» та невідомої охоронної структури, під загрозою застосування силових заходів та зброї, зупинили роботу бульдозеристів, сторожів, обслуговуючого персоналу полігону та наказали їм залишити територію об’єкта, не надавши жодних обґрунтувань та пояснень своїх дій. Лише пізніше представники ТОВ «Союз» надали копію судової ухвали судді Господарського суду Одеської області Миколи НИКИФОРЧУКА від 11 червня 2010 року», - сказано у розпорядженні мера Одеси.

Як наголошується у документі, «представників Державної виконавчої служби 11 червня на території полігону ТПВ-1 не було, хоча, згідно з приписами Господарського процесуального кодексу України, Законів України «Про виконавче провадження» та «Про державну виконавчу службу», обов’язки виконання судових рішень покладено виключно на державних виконавців.

Окрім того, зі змісту зазначеної ухвали випливає, що «Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради і КП «Одескомунтранс» зобов’язувалися лише не чинити перешкод та надати допуск співробітникам ТОВ «Союз» на полігон ТПВ-1. Однак дії, які насправді вчинили представники спецпідрозділу «Титан» та залученої ТОВ «Союз» невідомої охоронної структури фактично свідчать про силове захоплення полігону і блокування його роботи в цілому для недопущення в`їзду спецавтотранспорту КП «Одескомунтранс» та інших організацій», - вказується в документі.

Відповідно до розпорядження Одеського міського голови від 21 липня 2006 року «Про розподіл обов’язків між заступниками мера та посадовцями міськради, координацію діяльності у сфері екологічної безпеки здійснює заступник міського голови В.УБІРІЯ.

Враховуючи те, що внаслідок спроби силового захоплення полігону ТПВ виникла реальна загроза припинення своєчасного вивезення з Одеси побутових відходів на полігон і різкого загострення екологічної ситуації в місті, заступник міського голови В.УБІРІЯ, відповідно до службових обов’язків, мав прибути на полігон і забезпечити його безперебійну роботу, аби уникнути завдання шкоди інтересам міської громади та довкіллю. Оскільки «у процесі вирішення конфліктної ситуації та відновлення нормального режиму роботи полігону ТПВ-1 «Дальницькі кар`єри» відбувся інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, то за фактом якого слідче управління Одеське облуправління МВС України порушило стосовно В.УБІРІЇ кримінальну справу», - констатується у розпорядженні Одеського міського голови.

Як повідомляв УНІАН, зараз В.УБІРІЯ перебуває у палаті реанімаційного відділення одеської міської лікарні №9, що перебуває під охороною міліції. За словами одеського правозахисника Валерія КОЧЕТОВА, консиліум лікарів, які обстежили стан здоров`я В.УБІРІЇ, поставили йому діагноз “інфаркт міокарда”.