Студенти отримали гроші з ректора через прокуратуру
Скасовано наказ про платні перездачі
Прокуратура Києва встановила незаконність наказу ректората Київського університету права Національної академії наук України про введення плати для студентів за відпрацювання пропущених занять та за поновлення після відрахування з вишу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, відомством проведено перевірку щодо неправомірних дій посадових осіб Київського університету права. В результаті перевірки виявлено, що ректоратом Київського університету права НАН України видано наказ, яким в порушення вимог чинного законодавства України встановлено оплату за відпрацювання студентами практичних, семінарських занять з дисциплін, що були пропущенні без поважних причини, перескладання семестрового екзамену, заліку у разі, якщо студент був не допущений до них, не з’явився без поважних причин чи не склав семестровий екзамен, залік.
Крім того, вищевказаним наказом встановлено оплату за поновлення у випадку відрахування студентів за академічну заборгованість, за оплату за навчання.
За втручання прокуратури міста Києва скасовано незаконний наказ ректора, а 276 студентам повернуто сплачені ними кошти на загальну суму понад 30 тис. грн.