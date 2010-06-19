Студенти отримали гроші з ректора через прокуратуру

Прокуратура Києва встановила незаконність наказу ректората Київського університету права Національної академії наук України про введення плати для студентів за відпрацювання пропущених занять та за поновлення після відрахування з вишу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, відомством проведено перевірку щодо неправомірних дій посадових осіб Київського університету права. В результаті перевірки виявлено, що ректоратом Київського університету права НАН України видано наказ, яким в порушення вимог чинного законодавства України встановлено оплату за відпрацювання студентами практичних, семінарських занять з дисциплін, що були пропущенні без поважних причини, перескладання семестрового екзамену, заліку у разі, якщо студент був не допущений до них, не з’явився без поважних причин чи не склав семестровий екзамен, залік.

Крім того, вищевказаним наказом встановлено оплату за поновлення у випадку відрахування студентів за академічну заборгованість, за оплату за навчання.

За втручання прокуратури міста Києва скасовано незаконний наказ ректора, а 276 студентам повернуто сплачені ними кошти на загальну суму понад 30 тис. грн.