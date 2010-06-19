Міліцію повідомили про замінування дамби ДніпроГЕСу

До міліції надійшло повідомлення про замінування дамби ДніпроГЕСу в Запоріжжі.

Як повідомили УНІАН в керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, повідомлення про те, що на дамбі ДніпроГЕСу закладено вибухівку надійшло на "102" сьогодні близько 20:00. Чоловік, який телефонував, не назвався.

У зв`язку з повідомленням про загрозу вибуху стратегічного об`єкту на місце можливої події в терміновому порядку виїхали представники міліції, СБУ, МНС, якими наразі проводиться обстеження ДніпроГЕСу.

Рух по дамбі перекрито з обох боків.

Чи висував якісь вимоги той, хто телефонував, поки достовірно не відомо.

Як повідомляв УНІАН, в 2004 році 22 січня невідомий так само повідомив про замінування ДніпроГЕСу в Запоріжжі: Він зателефонував на "02" і погрожував висадити дамбу у повітря у разі, якщо йому не буде надано 1 мільйон гривень сотенними купюрами.

На місце передбачуваної НП в терміновому порядку були викликані співробітники вибухотехнічної служби, міського і обласного управління внутрішніх справ, і так само СБУ. Було проведено ретельну перевірку ДніпроГЕСу, проте ніяких вибухонебезпечних об`єктів виявлено не було. Затримати телефонного зловмисника на той момент не вдалося, бо за грошима на обумовлене місце (сміттєзвалище неподалік одного з розташованих на Великому Лугу дитячих таборів відпочинку) він не з`явився. Пізніше представники правоохоронних органів заявили, що даний злочин скоїла психічно хвора людина.