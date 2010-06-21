У Києві затримали трьох грабіжників, які зривали у жінок золоті ланцюжки

Патруль спецпідрозділу міліції "Беркут" у Дніпровському районі Києва затримав трьох молодиків, які грабували жінок, зриваючи золоті ланцюжки.

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.

Одного з грабіжників було затримано відразу після скоєння злочину. Двох інших - в автомобілі, в якому під час огляду було знайдено ще чотири пошкоджені ланцюжки з кулонами.

Наразі затримані (1984, 1985 та 1987 років народження) перевіряються на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.