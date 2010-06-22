Глибини на ГСХ Дунай – Чорне море будуть відновлені через місяць

Протягом місяця ДП «Дельта-лоцман» завершить ліквідацію додаткового замулювання морського підхідного каналу Дунай – Чорне море після зимових і весняних паводків. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку.

Починаючи з 16 червня на ділянці працюють два земкаравани, завдяки роботі яких глибини на критичній ділянці вже збільшено. Як зазначають у міністерстві, днопоглиблювальні роботи ДП «Дельта-лоцман» розпочато своєчасно, оскільки до 15 червня діяла заборона Держрибгоспу України на проведення днопоглиблювальних робіт на морському підхідному каналі й р. Дунай у зв`язку з нерестом.

«Роботи з ліквідації паводкових явищ проводяться оперативно й ефективно. Забезпечення безпеки судноплавства на каналі перебуває під повним контролем», – зазначив голова Державної адміністрації морського та річкового транспорту Сергій КРИЖАНОВСЬКИЙ.

За його словами, весь період, враховуючи найбільш пікові паводкові явища, судноплавство на українському ГСХ не припинялося й здійснювалося в повному обсязі. За 17 днів червня через український підхідний канал і гирло Бистре здійснено 79 суднопроходів суден із різною номенклатурою вантажів. У травні через гирло Бистре здійснено 163 суднопроходи, тоді як через Сулинський канал (Румунія) – 124.

Зазначається також, що стабільними є й показники п`яти місяців цього року: 623 суднопроходи через ГСХ (у 2009 році за аналогічний період – 411, а в докризовий 2008 рік – 457). Сулинським каналом за п`ять місяців поточного року здійснено 440 суднопроходів.

Як нагадують у міністерстві, впродовж грудня 2009 – квітня 2010 рр. на річці Дунай і морському підхідному каналі ГСХ Дунай – Чорне море мали місце вкрай складні погодні умови, пов`язані з сильними опадами й таненням снігу в басейнах основних приток Дунаю – річок Сава, Драва й Тиса, а також потужними паводками та повінню.

Сумарна кількість наносів, винесених на барову частину рукава Бистре за січень 2010 року, становила 538 тис. тонн або 339 тис. куб. м.

Нова хвиля потужніших паводкових явищ почалася в кінці травня цього року й триває до сьогоднішнього дня. Це пов`язано з великою кількістю опадів у верхньому й середньому Дунаї, підвищенням рівня води. Станом на 15 червня рівень води наблизився до критичного, приміром, у районі м. Вилкове рівень піднявся на 139-150 см.