Міністри оборони України і Росії відвідали Севастополь

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ і його російський колега Анатолій СЕРДЮКОВ сьогодні разом відвідали місто Севастополь, де побували на командно-штабних комп`ютерних навчаннях Військово-морських Сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації «Фарватер миру-2010», що проводяться з 21 по 24 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про завдання навчань керівникам військових відомств двох країн доповів керівник «Фарватеру миру-2010» заступник командуючого ВМС України з бойової підготовки контр-адмірал Віктор НОСЕНКО.

Зокрема, він повідомив, що сторони дійшли висновку про доцільність проведення подібних навчань щороку, в ширшому форматі, і клопотатимуть про це перед вищим керівництвом (навчання двох флотів «Фарватер миру» проводилися з 1997 по 2003 рік з періодичністю один раз на два роки - УНІАН). В.НОСЕНКО повідомив, що тема навчань - планування і проведення пошуково-рятувальної операції під час миротворчих дій у кризовому районі, сторони розробляють єдині процедури і документи з планування і проведення спільних пошуково-рятувальних операцій. Після закінчення доповіді міністр оборони України М.ЄЖЕЛЬ запитав керівника навчання питання, чи опрацьовується під час навчання питання боротьби з піратством. В.НОСЕНКО відповів ствердно.

М.ЄЖЕЛЬ і А.СЕРДЮКОВ побували на учбових місцях, зокрема відвідали учбово-тренажерний комплекс Військово-морської академії ВМС України (навчання проходять на базі цього військового вишу).

Завтра в кримському селищі Партеніт міністри оборони України і Росії планують обговорити широке коло питань, що стосуються двосторонньої співпраці військових відомств двох країн.