Вибух у Дніпродзержинську: винен викладач хімії, який проводив досліди?

Головна версія щодо трагедії у житловому будинку Дніпродзержинська – вибух хімічних речовин у квартирі №18, розташованій на другому поверсі.

Про це УНІАН стало відомо за результатами засідання Дніпропетровської обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося сьогодні.

За даними комісії, господар квартири – викладач Дніпропетровського хіміко-технологічного університету - проводив у квартирі хімічні досліди і зберігав хімічні препарати. На кухні квартири виявлені залишки хімічних речовин. Постраждалий від вибуху викладач, 1971 р.н., був доставлений до лікарні, де через кілька годин помер.

Зараз у лікарні перебувають шестеро постраждалих. Двоє з них – у стані середньої тяжкості, у чотирьох незначне отруєння продуктами згоряння.

Мешканці чотирьох під’їздів будинку зможуть повернутися до своїх квартир до кінця дня. Мешканці дев’яти квартир під’їзду, де прогримів вибух, відселені. В основному вони перебувають у родичів.

Попередньо, відновлювальні роботи в зруйнованому під’їзді триватимуть місяць. На ліквідацію наслідків трагедії з бюджету буде виділено 5 млн. грн.