Газпром не планує виходити з капіталу RosUkrEnergo

"Газпром" не планує продавати свою частку в швейцарському газовому трейдері RosUkrEnergo AG, що становить зараз 50%.

Про це повідомив сьогодні журналістам глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА «Новости».

"Поки що ні", - сказав О.МІЛЛЕР.

Він також зазначив, що "Нафтогаз України" поки що не звертався з проханням продати йому 11 млрд. кубометрів газу для виконання рішення Стокгольмського суду. За його словами, напередодні від зустрічався з міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКОМ, де порушував це питання, але потім відповідного звернення від української сторони так і не надійшло.

Відповідаючи на запитання про те, чи укладав "Газпром" операцію з продажу і покупки 11 млрд. кубометрів газу, які RosUkrEnergo вимагає з "Нафтогаза", О.МІЛЛЕР сказав, що укладення оборудок є "взаємовигідним рішенням".

Як повідомлялося, співвласниками RosUkrEnergo є український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ і російський "Газпром".

Стокгольмський арбітраж 8 червня 2010 року виніс ухвалу по тривалій суперечці між RosUkrEnergo і НАК "Нафтогаз України", зобов`язавши українську компанію повернути швейцарському трейдеру вилучені в січні 2009 року 11 млрд. кубометрів газу, і передати як неустойку ще 1,1 млрд. кубометрів.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення збитків державі. Глава Мінпаливенерго заявив, що Україна не повертатиме газ, тому що його просто немає.

Угода про купівлю "Нафтогазом" 11 млрд. кубів газу, які знаходилися в українських сховищах, була частиною пакету документів, підписаних після закінчення газового конфлікту між Києвом і Москвою в кінці 2008 - початку 2009 року, коли через розбіжності сторін майже три тижні Європа не отримувала російський газ, що йде транзитом через Україну.