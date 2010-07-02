Клінтон про енергетичний сектор, ядерну співпрацю і сланцевий газ

Уряд Сполучених Штатів Америки заохочує і підтримує американські компанії у питанні співпраці з Україною в енергетичному секторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Державний секретар США Гіларі КЛІНТОН на спільній з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції, що відбулася сьогодні у Києві.

Г.КЛІНТОН зауважила, що Україна має значні потенціал і можливості у сфері енергетики.

«Ми підтримуємо процес реформ, який відбувається в Україні, зокрема, щодо модернізації українського енергетичного сектору, щоб він став прозорим і передбачуваним. І це створить сприятливі умови для інвестицій з-за кордону», - заявила Держсекретар США.

Водночас вона зазначила, що уряд США заохочуватиме і сприятиме діяльності американських компаній, які зацікавлені у співпраці з Україною у питаннях використання ядерної енергетики в мирних цілях, розробки шельфу Чорного моря, а також родовищ сланцевого газу.