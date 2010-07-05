Усіх захоплених у Нігерії 12 моряків звільнили

Усіх захоплених у п`ятницю увечері піратами на рейді нафтового терміналу в Нігерії 12 моряків екіпажу німецького судна "Полонія" звільнено. Про це офіційно повідомили нігерійські військові джерела.

"Можу офіційно підтвердити, що всі вони звільнені, - заявив агентству Франс Прес полковник Тімоті Антігa, офіційний представник сил безпеки, локованих у районі нафтопромислів на півдні Нігерії. - В цей час морякыв відправили до Бонні, головний нафтовий термінал в дельті річки Нігер, на рейді якого знаходиться їх судно".

У складі екіпажу "Полонії" громадяни Росії, Німеччини, Литви, Латвії й України. Ъх викрали в ніч з п`ятниці на суботу, коли сухогруз "Полонія" знаходився на рейді в дельті річки Нігер. Український моряк був поранений при нападі піратів.

ІТАР-ТАРС