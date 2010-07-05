Закон про боротьбу з відмиванням доходів зажене ріелторів у тінь?

Ухвалення Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом», який набуде чинності 21 серпня 2010 року, призведе до тінізації ріелторської діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні журналістам перший віце-президент Союзу фахівців із нерухомості України (СФНУ) Ігор ОДНОПОЗОВ.

«Боюся, що з набуттям чинності цього закону на ринку нерухомості відбудуться малоприємні зміни. А саме – частина ріелторів піде в тінь, тому що до них не звертатимуться клієнти. Клієнти прагнутимуть занижувати вартість придбаного об`єкту», – вважає експерт.

За його словами, закон передбачає, що всі операції з нерухомістю на суму 400 тис. грн. і вище підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу. При цьому до суб`єктів первинного фінансового моніторингу віднесли нотаріусів і ріелторів.

«Якщо нотаріус повинен повідомляти Міністерству юстиції про походження коштів, витрачених на операцію, то орган, який би контролював виконання закону відносно ріелтора, поки не встановлено», – зазначив перший віце-президент СФНУ.

І.ОДНОПОЗОВ уточнив, що якщо нотаріус проводитиме моніторинг на стадії укладення договору купівлі-продажу нерухомості, то ріелтор повинен це робити на стадії укладення договору з клієнтом, тобто до того, як клієнт придбає нерухомість.

«Таким чином, виникає досить малоприємна ситуація, коли він повинен буде моніторити свого клієнта, тобто збирати про нього відомості, зокрема про походження фінансів. А такі дані не завжди можна отримати», – додав він.

І.ОДНОПОЗОВ вважає, що якщо «жорсткість виконання закону буде не такою критичною», то ринок нерухомості функціонуватиме далі.

На думку експерта, є ризик того, що з набуттям чинності закону ринок нерухомості перетвориться на магазин «Все дешевше 50 тис. дол.» незалежно від реальної вартості житла.

«Річ у тому, що, дійсно, вартість може бути меншою, частина людей буде свідомо на це йти», – додав він.

Довідка УНІАН. 21 травня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом».

Закон спрямований на забезпечення реалізації положень Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), затверджених на Берлінському засіданні Групи у червні 2003 року, Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, а також Директиви Європейського парламенту та Ради 2005/60/ЄС щодо запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму.

Згідно із законом, серед іншого розширюється перелік суб`єктів первинного фінансового моніторингу; законом встановлюються певні обмеження щодо повідомлення суб`єктами первинного фінмоніторингу спеціально уповноваженому органу у сфері фінансового моніторингу про свої підозри. Також встановлюється обов`язок суб`єктів первинного фінансового моніторингу вживати посилених запобіжних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними операцій із легалізації (відмивання) доходів і фінансування тероризму.

У зв`язку з розширенням переліку суб`єктів первинного фінансового моніторингу розширюється, відповідно, перелік суб`єктів державного фінансового моніторингу, які здійснюють функції регулювання та нагляду. Це міністерства юстиції, фінансів, транспорту і зв`язку, економіки.