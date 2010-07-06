Бойка в обійми Ахметова штовхнули рейдери?

Експерти вважають, що рейдери допомогли «Метінвесту» поглинути ММК Ілліча.

Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

В інституті зазначають, що у найближчі місяці Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, що входить до числа основних виробників сталевого прокату, поповнить число активів групи «Метінвест», яка належить бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ. Очікується, що 75% акцій ММК ім. Ілліча, після додаткової емісії, яка відбудеться в серпні 2010 року, викупить «Метінвест».

Як зазначається у переданих УНІАН результатах дослідження, Інститут Горшеніна поцікавився у експертів, що, на їх думку, вплинуло на рішення голови правління ВАТ «ММК ім. Ілліча» Віктора БОЙКА піти на об`єднання з групою «Метінвест», які вигоди це об`єднанні принесе компаніям, а також - що чекає на українських металургів у майбутньому?

Аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Андрій ГЕРУС вважає, що об`єднання ММК ім. Ілліча і групи «Метінвест» вигідно обом сторонам. Він вважає, що «Метінвесту» це принесе посилення позицій на ринку сталі, збільшення ступеня інтеграції, а також - збільшення вартості компанії. «Для ММК ім. Ілліча - це можливість бути конкурентним на ринку сталі і в майбутньому. Компанія має низьку конкурентоспроможність, особливо на тлі нестабільності світової економіки, ринків сталі і подорожчання сировини. Стабільно і стійко працювати в такому стані компанія довго не змогла б», - сказав А.ГЕРУС. Експерт також вважає, що рейдерська атака на ММК ім. Ілліча могла вплинути на рішення В.БОЙКА розпочати переговори про об`єднання з «Метінвестом». «Думаю, це наблизило В.БОЙКА до рішення, що потрібно змінювати компанію і робити її менш уразливою до різних ризиків як економічних, так і юридичних», - сказав А.ГЕРУС.

Аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Олександр МАКАРОВ також вважає, що спроба рейдерського захоплення ММК ім. Ілліча підштовхнула В.БОЙКА піти на об`єднання з «Метінвестом». «Без появи рейдерів, об`єднання могло б відбутися набагато пізніше. Поспішність і дещо хаотичність дій керівництва ММК ім. Ілліча в останні два місяці вказують, скоріше, на реакцію на ситуацію, що склалася, ніж на заздалегідь обумовлені рішення», - сказав О.МАКАРОВ. На думку експерта, відбудеться фактичне поглинання компанією «Метінвест» ММК ім. Ілліча, яке в першу чергу буде вигідно «Метінвесту». «Найбільші вигоди одержить «Метінвест», оскільки зможе щорічно додатково поставляти близько 1,2 млн. тонн коксу, а також 1,5-3 млн. тонн залізорудної сировини. За поточних цін тільки це принесе групі від 150 млн. дол. прибутку на рік», - сказав О.МАКАРОВ.

Віце-президент УСПП, голова наглядової ради компанії «МТ-Інвест» Мирослав ТАБАХАРНЮК, у свою чергу, вважає, що для В.БОЙКА об`єднання ММК ім. Ілліча з «Метінвестом» є найбільш оптимальним шляхом вирішення існуючих проблем. «У нинішній ситуації «Метінвест» для В.БОЙКА – це «рятівний круг». Тільки союз з «Метінвестом» дає В.БОЙКУ можливість відчути себе сильним, щоб перемогти і довести, що ніякого продажу пакета акцій де-факто і де-юре не було», - сказав М.ТАБАХАРНЮК.

На думку партнера міжнародної юридичної фірми «Integrites» Андрія ЛЯХОВА, такого роду об`єднання - це вельми складний процес, який може зайняти від шести місяців до двох років. «Швидкість об`єднання визначатиметься декількома чинниками: складність і тривалість переговорного процесу про об`єднання, підготовка технічного, юридичного і фінансового аудиту груп, що об`єднуються, уточнення вартості об`єднання, а також такі зовнішні чинники, як отримання різних дозволів і узгоджень від державних органів України і, за певних умов, інших країн», - сказав А.ЛЯХОВ.

Керівник Центру політичного і економічного аналізу Олександр КАВА високо оцінив перспективи української металургії. «Історично і географічно склалося так, що Україна має дуже вигідну контентну перевагу у виробництві чавуну і сталі. Це обумовлено тим, що у нас є великі запаси руди і коксівного вугілля. Це робить виробництво в Україні вигідним, оскільки транспортувати сировину на великі відстані не потрібно, а потрібно транспортувати вже готову продукцію», - сказав О.КАВА. Проте експерт вважає, що позиції українських металургів на світовому ринку сталі залежатимуть від того, наскільки швидко вони зможуть модернізувати своє виробництво. «Очевидно, що зараз ця галузь дотується за рахунок дешевого російського газу. Якщо ситуація з газом змінюватиметься, це може похитнути положення на світовому ринку, оскільки ціна української сталі може бути не конкурентоспроможною. Головними напрями розвитку повинні бути модернізація виробництва і випуск продукції більш високої переробки. За технологією виробництва сталі, Україна сьогодні відстає навіть від заводів Російської Федерації, хоча стартові умови були практично однакові», - сказав О.КАВА.