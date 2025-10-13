ISW про 'зелених чоловічків' в Естонії: РФ запустила 'Фазу нуль' підготовки до війни з НАТО

Невідомі військові без розпізнавальних знаків помічені на кордоні РФ та Естонії, що аналітики називають підготовкою до ймовірної війни з НАТО.

Росія почала новий етап підготовки до потенційного конфлікту з НАТО, відомий як "Фаза нуль". Виявлення так званих "зелених чоловічків" на кордоні з Естонією вказує на формування інформаційно-психологічного плацдарму перед можливою майбутньою війною, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

10 жовтня уряд Естонії тимчасово закрив дорогу поблизу кордону після того, як прикордонники помітили невелику групу військових РФ без знаків розпізнавання. Голова Південної префектури Естонії Мееліс Саарепуу уточнив, що це не були російські прикордонники, тоді як у РФ назвали інцидент "штатними заходами".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна 12 жовтня зазначив, що російські війська діють "більш рішуче і помітно, ніж раніше", проте не вважає ситуацію на кордоні надмірно напруженою. В уряді також планують повністю закрити цю ділянку дороги у майбутньому, оскільки будуються альтернативні маршрути в обхід території РФ.

"Фаза нуль" у військовій стратегії - що це означає

Phase Zero (укр. "Фаза нуль") – це етап формування інформаційно-психологічних умов перед відкритими бойовими діями. На цьому етапі противник:

поширює пропаганду та дезінформацію для виправдання майбутніх дій;

впливає на громадську думку у цільових країнах;

проводить кібератаки та економічний тиск;

дестабілізує політичні системи та послаблює довіру до влади.

Аналітики нагадують, що Росія вже використовувала Phase Zero перед вторгненням в Україну у 2014 та 2022 роках, застосовуючи пропаганду, фейки про "утиски російськомовних", кібератаки та політичну дестабілізацію.

ISW підкреслює, що це перший зафіксований випадок, коли "зелені чоловічки" РФ спостерігаються поблизу держави НАТО у рамках кампанії "Фаза нуль", що демонструє новий рівень підготовки до потенційного конфлікту.

"Зелені чоловічки" в Естонії

Як повідомляв УНІАН, ввечері 10 жовтня на кордоні Естонії з Росією помітили пересування численного загону озброєних чоловіків. Через це Департамент поліції та прикордонної охорони тимчасово закрив проїзд через т.зв. Саатсеський чобіт на східному кордоні Естонії.

За попередніми даними, група російських солдатів складалася з приблизно 10 осіб. У департаменті поліції та прикордонної служби Естонії зазначили, що вони стояли посеред дороги, якою також користуються естонці.

