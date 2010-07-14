У ВР лобіюють закон на користь «збройових бариг»?

Головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ вважає, що депутатська законодавча ініціатива про відмову від державної монополії на регулювання обігу зброї у разі її реалізації в Україні призведе до активізації контрабанди пневматичної зброї в країну, її незаконної легалізації, а сама доступність зброї обернеться проти самого українського суспільства.

Таку думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ висловив в коментарі УНІАН, оцінюючи наслідки прийняття в першому читанні законопроекту № 2105 «Про обіг зброї невійськового призначення» .

«Ініціатори законопроекту зробили мішенню весь український народ. Законодавчі ініціативи збройових бариг не несуть у своїй основі турботу про безпеку громадян – причиною всьому бажання наживи, нехай навіть ціною життів наших співвітчизників. У всьому світі йде боротьба проти зброї, а у нас панує хаос – як на цьому ринку, так і в головах депутатів, які голосували за прийняття законопроекту. Замість того, щоб внести повну заборону на продаж «стволів», в Україні намагаються легалізувати торговців смертю», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

На його думку, ухвалення такого закону стало результатом лобістської діяльності на користь «збройових бариг, які вкладають зброю в руки малолітніх «ковбоїв». «Автори проекту постаралися, щоб право на «ствол» було у всіх, хто досягнув 18 років», – вважає він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ переконаний, що вільний обіг травматичної зброї не призведе до підвищення особистої безпеки громадян. «Більшість населення не вміє користуватися зброєю – якщо її відберуть, то вона із засобу самооборони перетвориться на засіб нападу. Найкраще відправити цей законопроект у кошик, не провокуючи сплески насильства, і поставити на порожніх дискусіях крапку – чим раніше, тим краще», – підкреслив представник громадської організації.

Як аргументацію своєї позиції В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ навів результати дослідження кримінолога Чиказького університету Франкліна ЗІМРІНГА про те, що ймовірність вбивства при нападах з пістолетом у кілька разів вища, ніж при нападах з холодною зброєю. «Чим більш доступна вогнепальна зброя для цивільного населення, тим більша його кількість може використовуватися на шкоду людям», – процитував він.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня 2010 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект № 2105 «Про обіг зброї невійськового призначення», внесений 20 лютого 2008 року народними депутатами Володимиром МОЙСИКОМ (НУ–НС), Василем ГРИЦАКОМ (Партія регіонів), Юрієм ПРОКОПЧУКОМ і Борисом ПУДОВИМ (обидва - БЮТ)). Законопроект підтримали 318 із 422 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі, «проти» проголосував один депутат, ще один парламентарій утримався від голосування, а 102 депутати не голосували. Підтримали законопроект 146 представників Партії регіонів, 115 – БЮТ, 36 – НУ–НС, 19 – Блоку Литвина і 2 позафракційних депутатів.

Цим законопроектом пропонується ввести новий термін – «зброя самозахисту» і віднести до цієї категорії пістолети і револьвери з гумовими кулями, газові пістолети та інші засоби самозахисту, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. З метою захисту також можна використовувати мисливські гвинтівки та пневматичну зброю.

Верховна Рада запропонувала знизити віковий ценз на право придбання, володіння та користування вогнепальною гладкоствольною мисливською зброєю, зброєю самооборони з 21 року до 18 років, а на придбання, зберігання і носіння нарізної мисливської зброї та нарізної спортивної зброї – з 25 років до 21 року.

Крім того, відповідно до законодавчої ініціативи, пропонується дозволити з 21 року володіння пістолетами та револьверами, призначеними для відстрілу патронів, заряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.