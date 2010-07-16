Шахтобудівники перенесли акцію протесту біля стін Кабміну

Шахтобудівники перенесли дату акції протесту біля стін Кабінету міністрів України на 2 серпня, сподіваючись отримати з дня на день обіцяні урядом гроші.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, шахтобудівники припинили проведення наміченої на 21 липня 2010 року акції протесту біля стін Кабінету міністрів, пікетування перенесено на 2 серпня, згідно з рішенням Пленуму Донецького шахтобудівного теркому Укрвуглепрофспілки.

За словами голови Донецької шахтобудівної територіальної організації ППВП Володимира ЛАЩЕНКА, напередодні Пленуму міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО запевнив шахтобудівників, що з 16 по 20 липня з Києва «вийдуть» перші 114 млн. грн., призначені на будівництво вуглевидобувних підприємств. Це будуть перші бюджетні кошти в 2010 році, передбачені на діяльність українських шахтобудівників, зазначив профспілковий лідер.

При цьому він підкреслив, що ці гроші неможливо безпосередньо направити на виплату заборгованості із зарплати працівникам підприємств шахтобуду. Але ці кошти є своєрідним «гарантом», що подальші роботи, виконані українськими шахтобудівниками, будуть оплачені своєчасно й у повному обсязі, відповідно й гострота питання з подальшою виплатою заробітку буде знята, пояснив В.ЛАЩЕНКО.

Він додав, що міністр також пообіцяв забезпечити й поетапне погашення боргів із заробітної плати працівникам комплексу, які вже перевищили 41 млн. грн. (із нарахуваннями).

На думку В.ЛАЩЕНКА, сьогодні мало не єдиний шлях виконати міністром дане слово - це знайти «важелі впливу» на замовників (керівництво вугледобувних держпідприємств), які досі так і не розрахувалися з шахтобудівниками за виконані обсяги робіт за прямими договорами. «І хоча подібні обіцянки звучали й у травні, й у червні цього року, а результату досі немає, шахтобудівники сподіваються, що у голови Мінвуглепрому такі «важелі» все ж таки знайдуться», - зазначив профспілковий лідер.