Злива у Києві паралізувала рух на Броварському шосе

У Києві на Броварському шосе через затоплення внаслідок сильної зливи паралізовано рух автотранспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, внаслідок сильної зливи, яка пройшла у Києві в другій половині дня, під мостом в районі станції метро «Чернігівська» затоплено ділянку Броварського шосе, в результаті чого паралізовано рух автомобільного транспорту.

Зокрема, утворився багатокілометровий затор на ділянці автотраси, починаючи від в’їзду в м. Київ з боку Броварів аж до Мосту Метро. Автомобілі з великими труднощами і на незначній швидкості долають ділянку шосе, зокрема, під мостом в районі станції метро «Чернігівська». Деякі з авто підтоплені аж до лінії розташування двигуна і не можуть самостійно продовжити рух.