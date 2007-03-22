МЗС Бельгії пояснює причини відмови у візах групі українців

Міністерство закордонних справ Бельгії стверджує, що практично половина групи українців, які мали поїхати до Брюсселю за запрошенням депутата Європарламенту Міхала Томаша КАМІНСЬКІ, подали неповні досьє для отримання візи.

Про це заявив кореспонденту УНІАН у Брюсселі заступник прес-секретаря Міністерства закордонних справ Бельгії Франсуа ДЮМОН.

“Майже 50% досьє були неповними. Наше посольство передало досьє в Бюро з питань іноземців, оскільки це в його компетенції, і рішення було негативним”, - сказав він.

Водночас Ф.ДЮМОН зазначив, що посольство запропонувало розділити групу на дві частини - тих, у кого все гаразд з документами, і тих, у кого не все гаразд, але організатори відхилили цю пропозицію і забрали прохання на отримання віз.

Представник прес-служби також наголосив, що якщо нові досьє будуть повними, візи можуть бути видані.

Відповідаючи на уточнююче запитання щодо того, чого саме не вистачало в досьє, Ф.ДЮМОН наголосив, що частина осіб під час співбесіди не змогли сформулювати мету поїздки, а у іншої частини були проблеми з довідками з місця роботи, які не були належним чином оформлені.

Представник прес-служби МЗС Бельгії також зазначив, що посол в Україні спілкувався з цього приводу з колегами з українського МЗС та пояснив їм ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, Посольство Бельгії відмовило у видачі віз групі українців, які мали ознайомитись з роботою європейських інституцій на запрошення депутата Європарламенту М.КАМІНСЬКІ.

До групи із 45 осіб входили представники МЗС, Верховної Ради, Конфедерації вільних профспілок, видань “Кореспондент”, “Київ-Пост”, телепрограми “Територія безпеки”, Севастопольської програми “Європейський вибір”, Комітету виборців України, Лабораторії законодавчих ініціатив, НРУ, Партії регіонів, “Нашої України” тощо.

За словами координатора проектів Інституту Євроатлантичної інтеграції Оксани ШУЛЯР, яка займалася оформленням документів, за результатами співбесіди, посольство сказало, що одна людина в групі не змогла чітко окреслити мету поїздки і її відповіді не задовольнили працівників консульства, в результаті чого посольство визначило, що група складається з людей, які не можуть чітко окреслити мету поїздки, і тому вони відмовляють всій групі.

М.КАМІНСЬКІ в інтерв’ю УНІАН висловив обурення діями Бельгійської міграційної влади і заявив, що попросив Президента Європарламенту Ханса-Герта ПОТТЕРІНГА втрутитися в ситуацію.

Міністерство закордонних справ України 21 березня вручило ноту Посольству Бельгії з цього приводу.